Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов зауважив, що саме цю мету ставила собі Україна на початку повномасштабного вторгнення і вона є незмінною, "навіть якщо війна триватиме довше, ніж хотілося б".

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Наше завдання одне – це перемога. І ми розуміємо, що це вихід на кордони 1991 року. Тому що є Конституція. Вона чітко регламентує, що таке Україна. Якщо депутати будуть змінювати Конституцію, тоді ми можемо говорити про інше,

– сказав Данілов.

Він також зауважив, що "ті російськомовні діячі, які заявляють, що нам не треба виходити на кордони 1991 року, мають на увазі, що рано чи пізно їм за ці слова прийдеться відповідати".

"Все, що записано у Конституції, має повернутися до нас – це перше. Друге – ми маємо спільно з партнерами зробити так, щоб бажання Росії ще раз нападати на нас чи сусідів, як вони це робили завжди, зникло", – наголосив секретар РНБО.

Чи готова Україна до тривалої війни

За словами Олексія Данілова, головне, що "у нас є дух і бажання, в решті решт, зробити незалежну державу".

Він пояснив, що "на превеликий жаль, ми не були абсолютно незалежні з 1991 року".

"З урахування тої фронди російської, яка постійно перебувала на території України, захоплювала цілі галузі, знищували їх і тримала під контролем", – додав він.

Секретар РНБО зазначив, що ми маємо зробити висновки і усе для того, щоб отримати повну незалежність та побудувати Україну, про яку мріяли століттями.

Якою війна буде далі