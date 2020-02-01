Готова ли Украина к противодействию коронавирусу из Китая: объяснение Данилова
В Украине нет ни одного подтвержденного случая заражения вирусом 2019-nCoV, но если такие будут – страна готова реагировать. Сейчас ученые разрабатывают собственные тест-системы, а все прибывшие из Китая украинцы и гости страны находятся на учете и под контролем.
Об этом 31 января говорил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.
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О готовности Украины реагировать на выявление заражения 2019-nCoV
Данилов отметил, что сейчас нет необходимости в особых мероприятиях, но при необходимости – они будут мгновенные.
Нам сейчас принимать такие меры, когда у нас нет даже намека на появление этого вируса внутри страны, я считаю, пока неуместно. Если только у нас появится какая-то ситуация, на которую мы должны реагировать – реагирование будет мгновенным,
– заверил Данилов.
"У нас для этого есть все необходимые средства", – уверен секретарь СНБО.
Об отечественных тест-системы
Китай предоставил образцы вируса, поэтому украинские ученые разрабатывают собственные тестовые системы для выявления возбудителя.
Мы уже в среду будем иметь собственную украинскую тест-систему. Еще 20 числа РНК, если я не ошибаюсь, китайцы дали всем желающим, чтобы заниматься созданием этих систем,
– сообщил Данилов.
О прибывших из Китая украинцах и посетителях Украины
"Все они у нас на учете. Мы имеем все координаты каждого человека, прибывшего из зоны риска, и все они у нас на контроле", – заверил секретарь СНБО.
Об украинцах, которые еще остаются в Китае
Мы понимаем, сколько людей у нас сегодня находится в том городе (речь шла об Ухане в Китае – 24 канал), там у нас 51 человек. Они не могут никуда выехать, потому что город заблокирован войсками,
– напомнил Данилов.
О ситуации с коронавирусом в мире
"У нас ситуация под контролем: начиная с 20 января, при Совбезе работает круглосуточная мониторинговая группа. Мы понимаем, в какой стране мира что происходит в отношении коронавируса", – рассказал секретарь СНБО.
О пограничников, находящихся в группе риска
Данилов отметил, что в группе риска находятся пограничники, которые первыми встречают всех, кто въезжает в Украину. Поэтому Госпогранслужбе уже передали препараты, которые поддерживают и стимулируют иммунную систему.
Мифы и правда о коронавирусе из Китая / Инфографика 24 канала
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