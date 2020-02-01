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      Готова ли Украина к противодействию коронавирусу из Китая: объяснение Данилова

      22 Читати новину українською
      Алексей Данилов – секретарь СНБО Украины / РНБО

      В Украине нет ни одного подтвержденного случая заражения вирусом 2019-nCoV, но если такие будут – страна готова реагировать. Сейчас ученые разрабатывают собственные тест-системы, а все прибывшие из Китая украинцы и гости страны находятся на учете и под контролем.

      Об этом 31 января говорил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

      Читайте также: Правительство может ввести режим повышенной готовности из-за коронавируса: что об этом известно

      О готовности Украины реагировать на выявление заражения 2019-nCoV

      Данилов отметил, что сейчас нет необходимости в особых мероприятиях, но при необходимости – они будут мгновенные. 

      Нам сейчас принимать такие меры, когда у нас нет даже намека на появление этого вируса внутри страны, я считаю, пока неуместно. Если только у нас появится какая-то ситуация, на которую мы должны реагировать – реагирование будет мгновенным,
      – заверил Данилов. 

      "У нас для этого есть все необходимые средства", – уверен секретарь СНБО. 

      Об отечественных тест-системы

      Китай предоставил образцы вируса, поэтому украинские ученые разрабатывают собственные тестовые системы для выявления возбудителя. 

      Мы уже в среду будем иметь собственную украинскую тест-систему. Еще 20 числа РНК, если я не ошибаюсь, китайцы дали всем желающим, чтобы заниматься созданием этих систем,
      – сообщил Данилов.

      О прибывших из Китая украинцах и посетителях Украины

      "Все они у нас на учете. Мы имеем все координаты каждого человека, прибывшего из зоны риска, и все они у нас на контроле", – заверил секретарь СНБО.

      Об украинцах, которые еще остаются в Китае 

      Мы понимаем, сколько людей у нас сегодня находится в том городе (речь шла об Ухане в Китае – 24 канал), там у нас 51 человек. Они не могут никуда выехать, потому что город заблокирован войсками,
      – напомнил Данилов. 

      О ситуации с коронавирусом в мире

      "У нас ситуация под контролем: начиная с 20 января, при Совбезе работает круглосуточная мониторинговая группа. Мы понимаем, в какой стране мира что происходит в отношении коронавируса", – рассказал секретарь СНБО. 

      О пограничников, находящихся в группе риска

      Данилов отметил, что в группе риска находятся пограничники, которые первыми встречают всех, кто въезжает в Украину. Поэтому Госпогранслужбе уже передали препараты, которые поддерживают и стимулируют иммунную систему.

      коронавирус
      Мифы и правда о коронавирусе из Китая / Инфографика 24 канала

      Грозит ли украинцам новый коронавирус из Китая – читайте в материале 24 канала. 

      Встреча с коронавирусом: готова ли Украина к опасности
      31 января
      787
      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Новости политики СНБО Коронавирус 2020 Новости Украины Алексей Данилов
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