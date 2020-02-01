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      Чи готова Україна до протидії коронавірусу з Китаю: пояснення Данілова

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      Олексій Данілов – секретар РНБО України / РНБО

      В Україні немає жодного підтвердженого випадку зараження на вірус 2019-nCoV, але якщо такі будуть – країна готова реагувати. Зараз науковці розробляють власні тест-системи, а усі прибулі з Китаю українці та гості країни перебувають на обліку та під контролем.

      Про це 31 січня говорив у ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов.

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      Про готовність України реагувати на виявлення зараження 2019-nCoV

      Данілов наголосив, що наразі немає потреби в особливих заходах, але за потреби – вони будуть миттєві. 

      Нам зараз вживати таких заходів, коли у нас немає навіть натяку на появу цього вірусу всередині країни, я вважаю, поки що недоречно. Якщо тільки у нас з’явиться якась ситуація, на яку ми повинні реагувати – реагування буде миттєвим,
      – запевнив Данілов. 

      "У нас для цього є всі необхідні засоби", – впевнений секретар РНБО. 

      Про вітчизняні тест-системи

      Китай надав зразки вірусу, тож українські вчені розробляють власні тестові системи для виявлення збудника. 

      Ми вже в середу матимемо власну українську тест-систему. Ще 20 числа РНК, якщо я не помиляюсь, китайці дали всім охочим, аби займатися створенням цих систем,
      – повідомив Данілов.

      Про прибулих із Китаю українців та відвідувачів України

      "Всі вони є у нас на обліку. Ми маємо всі координати кожної людини, яка прибула із зони ризику, і всі вони у нас на контролі", – запевнив секретар РНБО.

      Про українців, які ще залишаються в Китаї 

      Ми розуміємо, скільки людей у нас сьогодні знаходиться в тому місті (мовилося про Ухань у Китаї – 24 канал), там у нас 51 людина. Вони не можуть нікуди виїхати, тому що місто заблоковане військами,
      – нагадав Данілов. 

      Про ситуацію з коронавірусом у світі

      "У нас ситуація під контролем: починаючи з 20 січня, при Радбезі працює цілодобова моніторингова група. Ми розуміємо, в якій країні світу що відбувається стосовно коронавірусу", – розповів секретар РНБО. 

      Про прикордонників, які перебувають у групі ризику

      Данілов наголосив, що у групі ризику перебувають прикордонники, які першими зустрічають всіх, хто в'їжджає до України. Тому Держприкордонслужбі вже передали препарати, які підтримують і стимулюють імунну систему.

      Коронавірус
      Міфи та правда про коронавірус з Китаю / Інфографіка 24 каналу

      Чи загрожує українцям новий коронавірус з Китаю – читайте у матеріалі 24 каналу. 

      Чи загрожує українцям новий коронавірус з Китаю
      31 січня
      5399
      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Новини України Новини політики Коронавірус 2020 РНБО Олексій Данілов
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