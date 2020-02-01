Чи готова Україна до протидії коронавірусу з Китаю: пояснення Данілова

В Україні немає жодного підтвердженого випадку зараження на вірус 2019-nCoV, але якщо такі будуть – країна готова реагувати. Зараз науковці розробляють власні тест-системи, а усі прибулі з Китаю українці та гості країни перебувають на обліку та під контролем.

Про це 31 січня говорив у ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов.

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Про готовність України реагувати на виявлення зараження 2019-nCoV

Данілов наголосив, що наразі немає потреби в особливих заходах, але за потреби – вони будуть миттєві.

Нам зараз вживати таких заходів, коли у нас немає навіть натяку на появу цього вірусу всередині країни, я вважаю, поки що недоречно. Якщо тільки у нас з’явиться якась ситуація, на яку ми повинні реагувати – реагування буде миттєвим,

– запевнив Данілов.

"У нас для цього є всі необхідні засоби", – впевнений секретар РНБО.

Про вітчизняні тест-системи

Китай надав зразки вірусу, тож українські вчені розробляють власні тестові системи для виявлення збудника.

Ми вже в середу матимемо власну українську тест-систему. Ще 20 числа РНК, якщо я не помиляюсь, китайці дали всім охочим, аби займатися створенням цих систем,

– повідомив Данілов.

Про прибулих із Китаю українців та відвідувачів України

"Всі вони є у нас на обліку. Ми маємо всі координати кожної людини, яка прибула із зони ризику, і всі вони у нас на контролі", – запевнив секретар РНБО.

Про українців, які ще залишаються в Китаї

Ми розуміємо, скільки людей у нас сьогодні знаходиться в тому місті (мовилося про Ухань у Китаї – 24 канал), там у нас 51 людина. Вони не можуть нікуди виїхати, тому що місто заблоковане військами,

– нагадав Данілов.

Про ситуацію з коронавірусом у світі

"У нас ситуація під контролем: починаючи з 20 січня, при Радбезі працює цілодобова моніторингова група. Ми розуміємо, в якій країні світу що відбувається стосовно коронавірусу", – розповів секретар РНБО.

Про прикордонників, які перебувають у групі ризику

Данілов наголосив, що у групі ризику перебувають прикордонники, які першими зустрічають всіх, хто в'їжджає до України. Тому Держприкордонслужбі вже передали препарати, які підтримують і стимулюють імунну систему.



Міфи та правда про коронавірус з Китаю / Інфографіка 24 каналу

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