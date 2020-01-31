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      Уряд може запровадити режим підвищеної готовності через коронавірус: що про це відомо

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      Уряд посилює заходи безпеки через спалах коронавірусу у Китаї / pixabay

      Кабінет міністрів розглядає доцільність "встановлення режиму підвищеної готовності в рамках єдиної державної системи цивільного захисту" у зв'язку з поширенням коронавірусу 2019 nCoV.

      Про це у своєму телеграм-каналі повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук. Він доручив МЗС, ДСНС, Міноборони та Мінінфраструктури оперативно розробити план і організувати евакуацію громадян України з території Китаю.

      Знайте більше: Чи загрожує українцям новий коронавірус з Китаю

      Гончарук також доручив МОЗ надати йому чіткий план щодо недопущення поширення вірусу на територію України.

      Також прем'єр доручив оперативно розробити національний план протиепідемічних заходів реагування на поширення вірусу.

       

      Що відомо про евакуацію українців з Китаю

      Через спалах коронавірусу Україна евакуйовує своїх громадян з Китаю. 31 січня в "Борисполі" приземлився вже другий літак МАУ з міста Санья: на його борту перебували 257 пасажирів та 15 членів екіпажу.

      Усіх пасажирів попередньо перевірили, виміряли їм температуру. І лише після цього – допустили до зони прикордонного контролю.

      Посилені заходи безпеки діють і в самому аеропорту. Працівники прикордонної служби працюють не лише у масках, а й в рукавичках. Чимало людей, які прилетіли до "Борисполя" або чекають на свій рейс – також у масках.

      Важливо! Раніше у МОЗ зазначили, що серйозних ризиків немає, тож карантин в Україні проводити не збираються.

      Напередодні з міста Санья додому повернули 158 українців. Вони розповіли, що на острові немає паніки через розповсюдження коронавірусу у Китаї, хоча люди ходять у масках та викупили більшість товарів з аптек та магазинів.

      Що варто знати про коронавірус 2019-nCoV:

      • Станом на 30 січня від нового коронавірусу у Китаї померли 213 людей.
      • Відомо про 1982 випадків зараження у всьому світу.
      • Наявність інфекції в Україні підозрювали 4 рази, але жоден випадок не підтвердився.
      • Більшість жертв – люди похилого віку, які страждають від інших супутніх захворювань, таких як Паркінсона чи діабет.
      • Туристичні компанії та онлайн-агентства припинили організацію групових турів до Китаю.

      Профілактика нового коронавірусу з Китаю

      ВООЗ радить керуватися стандартними рекомендаціями щодо запобігання поширенню інфекції:

      • Регулярно мийте руки з милом;
      • Закривайте ніс та рот, коли чхаєте;
      • М'ясо, яйця та риба повинні термічно оброблятись;
      • Мийте фрукти та овочі;
      • Уникайте тісного контакту з будь-ким, хто проявляє симптоми респіраторних захворювань, такі як кашель і чхання;
      • Уникайте диких тварин та не відвідуйте ферми;
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      Автор: Емал Набі
      Теги: Новини України Новини політики Коронавірус 2020 Новини Здоров'я Олексій Гончарук Кабінет Міністрів України Китай
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