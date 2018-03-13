Готова ли Украина к возвращению морозов: в "Нафтогазе" дали ответ

НАК "Нафтогаз Украины" и газотранспортная система государства готовы к работе без ограничений в условиях предстоящих холодов.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на пресс-службу компании.

"Да, "Нафтогаз" готов. На этот раз поставок от "Газпрома" Украина не ожидает, работает с надежными поставщиками", – заверили в компании.

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Отметим, что по прогнозам синоптиков, на предстоящих выходных, 17 и 18 марта, в Украину снова вернутся холода, а столбики термометров опустятся до отметок ниже нуля.