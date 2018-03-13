Чи готова Україна до повернення морозів: у "Нафтогазі" дали відповідь

НАК "Нафтогаз України" і газотранспортна система держави готові до роботи без обмежень в умовах майбутніх холодів.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" із посиланням на прес-службу компанії.

"Так, "Нафтогаз" готовий. Цього разу поставок від "Газпрому" Україна не очікує, працює з надійними постачальниками", – запевнили у компанії.

Читайте також: Морозний реванш: на вихідних в Україні різко похолодає

Зазначимо, що за прогнозами синоптиків, на прийдешніх вихідних, 17 та 18 березня, в Україну знову повернуться холоди, а стовпчики термометрів опустяться до позначок нижче нуля.