Морозний реванш: на вихідних в Україні різко похолодає

Вже до кінця цього тижня в Україні знову похолодає. Арктичний циклон принесе хуртовини та морози.

Про це пише синоптик Наталка Діденко.

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Так, місцями температура повітря опуститься до -10-12, а на північному сході до 12-16 градусів морозу.

"17-18 березня в Україні ускладниться погода. А з південного заходу знову до нас міриться у гості активний циклон із сильними опадами. Протиборство північного холоду та південного циклону спричинить штормовий вітер. Цей прогноз трохи завчасний, буде уточнюватися", – повідомила Діденко.