На Закарпатті через сходження селевого потоку дорогу завалило великими брилами: фото і відео

У Закарпатській області відбулось сходження селевого потоку та кам`яної породи на трасу обласного значення. Внаслідок інциденту обмежено рух транспорту.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС Закарпаття.

Інцидент трапився вранці 12 березня на автошляху "Тячів — Усть — Чорна — Дубове" (між населеними пунктами Нересниця та Ганичі Тячівського району). Там сталось сходження селевого потоку та кам’яної породи протяжністю близько 10 м.

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Станом на 08:35 наслідки зсуву з дорожнього полотна частково були розчищені. Зараз фахівці продовжують прибирати з дороги кам’яні брили.

На щастя, обійшлося без постраждалих.

На дорогу знесло велетенські брили

Наслідки селевих потоків на Закарпатті