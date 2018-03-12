Морозный реванш: на выходных в Украине резко похолодает

Уже до конца этой недели в Украине снова похолодает. Арктический циклон принесет метели и морозы.

Об этом пишет синоптик Наталья Диденко.

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Так, местами температура воздуха опустится до -10-12, а на северо-востоке до 12-16 градусов мороза.

"17-18 марта в Украине погода усложнится. А с юго-запада снова к нам движется в гости активный циклон с сильными осадками. Противоборство северного холода и южного циклона вызовет штормовой ветер. Этот прогноз немного заблаговременный, будет уточняться", – сообщила Диденко.