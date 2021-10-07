Как говорится в приговоре Ивано-Франковского городского суда, судьи назначили такое наказание из-за непогашенной ранее судимости.

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Мужчина не хотел навредить Зеленскому

Следователи выяснили, что мужчина написал письмо с сообщением о том, что он готовит покушение на президента Владимира Зеленского и 29 декабря 2020 года отправил его с телефона матери в адрес СБУ.

Впоследствии выяснилось, что мужчина не собирался покушаться на украинского лидера. Об этом он заявил и во время заседания суда, и в общении с правоохранителями.

Зачем он это сделал

Мужчина признался, что написал письмо, чтобы у Владимира Зеленского было больше охраны. Также он якобы хотел проверить готовность правоохранительных органов защищать президента. Мужчина отметил, что таким образом он хотел и что-то изменить в стране.

Мужчина не работал и не имел телефона

Мать подозреваемого рассказала, что ее сын нигде не работает, потому что хотел трудоустроиться по специальности, а сейчас живет за ее счет. Также у него нет ни мобильного телефона, ни компьютера.

Пользоваться своим телефоном женщина также запрещала сыну и ограничивала его в этом. В то же время суд установил, что у подозреваемого есть малолетний ребенок.

Обратите внимание! Действия мужчины суд инкриминировал, как заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожение или повреждение объектов собственности. Суд учел и тот факт, что мужчина еще не отбыл наказание за аналогичное преступление.

Добавим, что в феврале 2016 года житель Кривого Рога "заминировал" дом, в котором живут родители Владимира Зеленского. Правоохранители выяснили, что никакой взрывчатки в помещении не было и безопасности людей ничего не угрожает.

Злоумышленник был в состоянии алкогольного опьянения. Тогда в СМИ сообщали, что мужчина совершил такое преступление якобы из-за того, что недоволен своей пенсией.