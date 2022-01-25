Что планировали злоумышленники
Организаторы банды готовили серию разбойных нападений на городские инфраструктурные объекты. В частности говорится и о коммерческих зданиях.
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По замыслу злоумышленников, это должно было привести к дестабилизации внутренней ситуации в регионах.
Правоохранители установили, что группу организовали двое местных жителей. Один из них имеет российское гражданство.
Под прикрытием якобы трудоустройства в охранной фирме, они подбирали "кандидатов" в состав банды. Для этого, использовали собственные связи среди представителей криминалитета,
– рассказали в Службе безопасности Украины.
Организаторы банды были местными жителями, а контролировали их российские спецслужбы
Во время обысков правоохранители изъяли:
- взрывное устройство,
- стрелковое оружие,
- боеприпасы.
Кроме того, дома у организаторов банды СБУ обнаружила:
- специальные технические устройства радиочастотного подавления,
- черновые записи с планами по подготовке к разбойным нападениям,
- средства связи,
- компьютерную технику,
- электронные носители информации с доказательствами противоправной деятельности.
Правоохранители провели обыски дома у злоумышленников
Сейчас продолжаются неотложные следственно-оперативные действия для установления всех обстоятельств и привлечения к ответственности виновных.