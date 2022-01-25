Що планували зловмисники
Організатори банди готували серію розбійних нападів на міські інфраструктурні об'єкти. Зокрема мовиться й про комерційні будівлі.
Читайте також Їхав по українську пенсію після сварки з окупантами: на Луганщині затримали ексбойовика
За задумом зловмисників, це мало призвести до дестабілізації внутрішньої ситуації в регіонах.
Правоохоронці встановили, що групу організували двоє місцевих жителів. Один з них має російське громадянство.
Під прикриттям нібито працевлаштування в охоронній фірмі, вони підбирали "кандидатів" до складу банди. Для цього, використовували власні зв'язки серед представників криміналітету,
– розповіли у Службі безпеки України.
Організатори банди були місцевими мешканцями, а контролювали їх російські спецслужби
Під час обшуків правоохоронці вилучили:
- вибуховий пристрій,
- стрілецьку зброю,
- боєприпаси.
Крім того, вдома в організаторів банди СБУ виявила:
- спеціальні технічні пристрої радіочастотного пригнічення,
- чорнові записи з планами щодо підготовки до розбійних нападів,
- засоби зв'язку,
- комп'ютерну техніку,
- електронні носії інформації із доказами протиправної діяльності.
Правоохоронці провели обшуки вдома у зловмисників
Наразі тривають невідкладні слідчо-оперативні дії для встановлення всіх обставин та притягнення до відповідальності винних.