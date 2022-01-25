Що планували зловмисники

Організатори банди готували серію розбійних нападів на міські інфраструктурні об'єкти. Зокрема мовиться й про комерційні будівлі.

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За задумом зловмисників, це мало призвести до дестабілізації внутрішньої ситуації в регіонах.

Правоохоронці встановили, що групу організували двоє місцевих жителів. Один з них має російське громадянство.

Під прикриттям нібито працевлаштування в охоронній фірмі, вони підбирали "кандидатів" до складу банди. Для цього, використовували власні зв'язки серед представників криміналітету,

– розповіли у Службі безпеки України.



Організатори банди були місцевими мешканцями, а контролювали їх російські спецслужби

Під час обшуків правоохоронці вилучили:

вибуховий пристрій,

стрілецьку зброю,

боєприпаси.

Крім того, вдома в організаторів банди СБУ виявила:

спеціальні технічні пристрої радіочастотного пригнічення,

чорнові записи з планами щодо підготовки до розбійних нападів,

засоби зв'язку,

комп'ютерну техніку,

електронні носії інформації із доказами протиправної діяльності.



Правоохоронці провели обшуки вдома у зловмисників

Наразі тривають невідкладні слідчо-оперативні дії для встановлення всіх обставин та притягнення до відповідальності винних.