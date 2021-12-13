По информации Следственного комитета России, Струженков – жив, он в тяжелом состоянии находится в реанимации. Ранее ряд российских СМИ сообщал, что парень умер.
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Что известно о нападающем
По информации СМИ, Струженков является выпускником этой православной гимназии. Предварительным мотивом преступления называют ненависть к педагогам и монахиням. Вероятно, что неприязненные отношения сложились еще во время учебы.
Парень мог быть жертвой буллинга
Источник также подчеркнул, что парень был жертвой буллинга в гимназии. Как сообщает телеграм-канал Baza, Струженков еще был в сознании, когда его забирали в больницу.
Нападающий рассказал, что готовился ко взрыву 3 месяца. Дома у него уже провели обыски и обнаружили детали самодельного устройства. Родители говорят, что в последнее время Владислав был в депрессии и принимал препараты.
Струженков приходил в гимназию больше недели назад
4 декабря Струженков уже приходил в гимназию и общался с одним из учеников. Предполагается, что устройство помогал делать соучастник. Правоохранители эту информацию не подтверждают.
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Последние случаи нападения учеников на учреждения в России:
- В Казани сотрудники ФСБ задержали юношу, который готовил вооруженное нападение на одну из школ. При этом подросток убеждал, что к этому причастен и гражданин Украины.
- В поселке Сарс возле Перми 12-летний школьник открыл огонь. Пострадавших не было, молодого человека вовремя остановили.
- А в сентябре в Пермском университете устроил стрельбу с 6 жертвами Тимур Бекмансуров.
Смотрите видео, как происходила стрельба в Перми в сентябре 2021 года: