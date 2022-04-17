Об этом рассказал глава военно-гражданской администрации Киева и генерал Николай Жирнов. По его словам, это самый худший сценарий из возможных, но к нему тоже стоит быть готовым.

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Будем защищать Киев до последней капли крови, – Жирнов

Военный глава столицы отметил, что хотя враг и понес ущерб, Россия еще имеет большие ресурсы как человеческие, так и технические. Поэтому противнику нужно время, чтобы подготовиться, ведь россияне так и не отказались от желания захватить Киев и всю Украину.

Враг пополняет свои потери, накапливает ресурсы и ремонтирует технику, готовит к применению. Мы готовимся ко всем возможным сценариям и даже к худшим – к повторной попытке взять Киев,

– подчеркнул Жирнов.

Он также добавил, что заметно даже, как изменилась риторика пропагандистов. Они уже говорят о второй армии в Европе по численности, с которой уже не так просто воевать, а значит, и захватить столицу.

"Для всех украинцев Киев – это святое место, которое мы будем защищать до последней капли крови и не отдадим в жертву врагу!" – заверил генерал.

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