Свое вечернее выступление президент начал с упоминания об обстреле Харькова. Зеленский отметил, что в городе уже возобновлено энергоснабжение, частично исчезнувшее после ударов российских бомб. Также он выразил соболезнования родным погибшего и 12 раненых в результате очередного террора страны – агрессорки.

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Дальнобойность сейчас – это вопрос, когда закончится война

Глава государства подчеркнул, что украинские города каждый день страдают от воздушных атак. Поэтому российскую боевую авиацию нужно уничтожать там, где она есть, всеми только эффективными средствами.

Зеленский подчеркнул, что недавнее согласие от партнеров на удары по российской территории – вблизи границы – позволило уничтожить часть вражеского террористического потенциала.

Впрочем, отметил политик, нужно обезопасить людей и жизнь полностью, а не частично. А для этого Украина нуждается в большом количестве дальнобойного оружия.

Президент заверил, что идет работа с союзниками по поставке соответствующего вооружения. Он выразил надежду, что следующие недели июня и первой половины июля будут результативными.

Мы уже получили решение о новых "петриотах" для Украины и готовим продолжение, мы работаем над поставкой еще систем ПВО. И дальнобойность сейчас – это вопрос не только о том, чего мы можем достичь на поле боя, но и о том, когда завершится война. Чем больше мы можем, тем быстрее удастся принудить Россию к справедливому миру,

– заявил Зеленский.

Число подписантов коммюнике Саммита мира возросло

Также президент сообщил, что в течение недели к коммюнике Саммита мира присоединились еще шесть участников.

Будет еще больше подписей под коммюнике – наша команда сейчас работает над этим. Также постепенно мы готовим работу в группах – по пунктам Формулы мира. Наша задача неизменна – выйти в ближайшие месяцы на общий, глобальный путь восстановления безопасности по каждому из пунктов Формулы мира,

– рассказал Зеленский.

Старт переговоров с ЕС

ЕС уже утвердил переговорную рамку для Украины, и 25 июня Украина ожидает фактического начала переговоров.

"Реально историческая неделя. Десятилетие Украина именно к этому шла, и этот результат – это личный результат каждого, кто избрал для себя 24 февраля Украину, кто борется ради нашего государства, кто укрепляет Украину всем, чем необходимо", – отметил политик.