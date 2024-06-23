Готуємося до нового результату у відносинах із Євросоюзом. ЄС вже затвердив переговорну рамку для України, і 25 червня очікуємо фактичного початку перемовин – урядова делегація України буде в Брюсселі саме для цього. Реально історичний тиждень. Десятиліття Україна саме до цього йшла, і цей результат – це особистий результат кожного, хто обрав для себе 24 лютого Україну, хто бореться заради нашої держави, хто зміцнює Україну всім, чим необхідно.