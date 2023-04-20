Они были посвящены защите Украины. Зеленский отметил, что продолжается подготовка ко встрече "Рамштайна", позиция Столтенберга важна.

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Готовимся к нашим активным действиям на фронте: они неизбежны. Готовимся к саммиту НАТО в Вильнюсе, который запланирован на лето этого года,

– подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что содержание саммита прорабатывается именно на таких встречах, в контактах разного уровня. Зеленский отметил, что большинство жителей пространства НАТО не поймут лидеров Альянса, если на этом саммите в Вильнюсе не прозвучит заслуженное политическое приглашение для Украины в Альянс.

Международный саммит городов

Президент рассказал, что в Киеве прошел Международный саммит городов и регионов. Новый формат сотрудничества нашего государства с партнерами. Конгресс местных и региональных властей Украины приобретает международный уровень. Это позволяет активно привлекать иностранных партнеров для восстановления в нашем государстве, развития экономики, инфраструктуры в наших общинах.

В этом саммите приняли участие более ста участников почти из сорока стран.

Помощь Франции

Зеленский встретился с мэром Парижа Анн Идальго. Он вручил ей специальное отличие Украины для столицы Франции – города-спасателя. Париж стал одним из самых больших центров силы для Украины в Европе. Президент особо отметил помощь в защите нашей энергетики. Париж оказывал поддержку оборудованиям для энергетики.

Хочу отметить абсолютно принципиальную и такую созвучную украинской позицию госпожа мэра Парижа по защите олимпийского движения от российской идеологизации, от пропаганды,

– добавил Зеленский.

Пока идет агрессия, российское государство должно не иметь доступа к спортивным, олимпийским площадкам. В частности, в парижскую площадку – именно этот город будет принимать Олимпиаду 2024 года.

Мэр Парижа сегодня еще раз подтвердила, что не видит места для представителей государства-агрессора в Париже, пока идет агрессия. Зеленский отметил, что такие сигналы должны слышаться в Международном олимпийском комитете.

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