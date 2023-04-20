Об этом в эфире 24 Канала сказал генерал армии Украины, руководитель Службы внешней разведки в 2005 – 2010 годах Николай Маломуж. Он отметил важность фигуры Столтенберга среди мировых лидеров.

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"Генсек зря не приезжает. Он получает информацию о событиях в Украине, о готовности наших Вооруженных сил к освободительной борьбе, то есть контрнаступлению, необходимости обеспечения вооружением, техникой, боеприпасами. Это основная цель и дальнейшие наши шаги по вступлению в Альянс", – отметил спикер.

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Мощный стимул

Известно, что Йенс Столтенберг посетил Бучу, где своими глазами увидел последствия действий российской армии. Для лидера Альянса это стратегический шаг, отметил Маломуж. Поскольку он объединяет все страны и формирует мнение о поддержке Украины. В частности, в стратегическом обеспечении техникой и вооружением.

"Особенно перед завтрашним "Рамштаймом" этот визит знаковый не только военно-политически, но и мощный стимул для формирования новых графиков поставок техники и оружия, обсужденных на предыдущих заседаниях. Предоставление высокоточного оружия, например ATACMS, или хотя бы ракет дальностью 150 километров. Также и F-16, которые на сегодняшний день чрезвычайно важны для обороны и наступления. Комплексный подход будет иметь последствия", – сказал Николай Маломуж.

К слову, очередное заседание в формате "Рамштайн" должно состояться 21 апреля. Это уже будет 11 встреча. Украинская сторона ожидает скорых решений по военной помощи перед контрнаступлением. Секретарь СНБО Алексей Данилов прогнозирует успехи.

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