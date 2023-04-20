Вони були присвячені захисту України. Зеленський зазначив, що триває підготовка до зустрічі "Рамштайну", позиція Столтенберга є важливою.

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Готуємося до наших активних дій на фронті: вони неминучі. Готуємось до саміту НАТО у Вільнюсі, який запланований на літо цього року,

– наголосив Зеленський.

Він додав, що зміст саміту опрацьовують саме на таких зустрічах, у контактах різного рівня. Зеленський зауважив, що більшість жителів простору НАТО не зрозуміють лідерів Альянсу, якщо на цьому саміті у Вільнюсі не прозвучить заслужене політичне запрошення для України до Альянсу.

Міжнародний саміт міст

Президент розповів, що в Києві відбувся Міжнародний саміт міст та регіонів. Новий формат співпраці нашої держави з партнерами. Конгрес місцевих та регіональних влад України набуває міжнародного рівня. Це дозволяє активно залучати іноземних партнерів до відбудови в нашій державі, до розвитку економіки, інфраструктури в наших громадах.

У цьому саміті взяли участь аонад сто учасників майже із сорока країн.

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