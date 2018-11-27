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      "Готовимся к войне": в России родители учеников возмущены школьными заданиями

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      В российском Петербурге дети учились писать письмо отцу на фронт (иллюстративное фото)
      В российском Петербурге дети учились писать письмо отцу на фронт (иллюстративное фото) / lvivpost.net

      В России в Санкт-Петербурге ученикам четвертых классов задали необычное домашнее задание. Школьники учились писать письмо отцу на фронт.

      Об этом сообщает live journal.

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      Мать одной ученицы, научный сотрудник Российского института истории искусств Ольга Федорченко написала, что такая ​​задание есть в учебнике для четвероклассников. Ольга добавила, что задание вызвало у нее состояние, при котором "ненормативная лексика очень хотела сорваться с губ".

      Женщина услышала плач ребенка, когда девочка пыталась выполнить "домашнее задание".

      Я пошла выяснять, в чем дело. Оказалось, дано задание: написать письмо отцу на фронт ... Это что, мы готовимся к войне ?! Делаем заготовки писем родным ?! Зачем писать пусть даже воображаемое письмо отцу на фронт?
      – возмутилась мать Ольга Федорченко.

      завдання в росії лист на фронт
      Домашнее задание для учеников 4 класса в России/ Фото: live journal

      Как выяснилось, такая задача действительно есть в творческой тетради "Просвещение". Автор пособия, к которому прилагается тетрадь, – педагог Татьяна Коти.

      домашнє завдання для дтей в росїТворческая тетрадь к учебнику "Литературное чтение. 4 класс"

      Стоит добавить, что в задачи также предлагают использовать слова и выражения из "Словарной коробочки": "Здравствуй", "Дорогой", "Любимый мой", "Я о тебе очень скучаю", "Как там на фронте", "Я помогаю маме ", "Я тебя очень-очень жду", "Возвращайся с победой", "До свидания", "Крепко тебя целую", "Твой сын/дочь".

      Теги: Украина – Россия Новости России война Дети и несовершеннолетние
      Источник: 24 Канал
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