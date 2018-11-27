"Готовимся к войне": в России родители учеников возмущены школьными заданиями
В России в Санкт-Петербурге ученикам четвертых классов задали необычное домашнее задание. Школьники учились писать письмо отцу на фронт.
Об этом сообщает live journal.
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Мать одной ученицы, научный сотрудник Российского института истории искусств Ольга Федорченко написала, что такая задание есть в учебнике для четвероклассников. Ольга добавила, что задание вызвало у нее состояние, при котором "ненормативная лексика очень хотела сорваться с губ".
Женщина услышала плач ребенка, когда девочка пыталась выполнить "домашнее задание".
Я пошла выяснять, в чем дело. Оказалось, дано задание: написать письмо отцу на фронт ... Это что, мы готовимся к войне ?! Делаем заготовки писем родным ?! Зачем писать пусть даже воображаемое письмо отцу на фронт?
– возмутилась мать Ольга Федорченко.
Домашнее задание для учеников 4 класса в России/ Фото: live journal
Как выяснилось, такая задача действительно есть в творческой тетради "Просвещение". Автор пособия, к которому прилагается тетрадь, – педагог Татьяна Коти.
Творческая тетрадь к учебнику "Литературное чтение. 4 класс"
Стоит добавить, что в задачи также предлагают использовать слова и выражения из "Словарной коробочки": "Здравствуй", "Дорогой", "Любимый мой", "Я о тебе очень скучаю", "Как там на фронте", "Я помогаю маме ", "Я тебя очень-очень жду", "Возвращайся с победой", "До свидания", "Крепко тебя целую", "Твой сын/дочь".