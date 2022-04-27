Готовится важное решение ЕС, – Зеленский обратился к украинцам
Владимир Зеленский вечером 27 апреля традиционно обратился к украинцам. Президент заявил, что этот день был продуктивным.
Готовится важное решение ЕС
Украинский лидер заявил, что Европейская комиссия согласовала убрать на год все пошлины и квоты на украинский экспорт. Кроме того, удалось приостановить действие антидемпинговых тарифов.
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Зеленский рассказал обсудить все детали с Урсулой фон дер Ляйен. Президент подчеркнул, что благодарен ей лично и всем европейским друзьям за этот шаг.
Украинский лидер отметил, что такое решение позволит максимально сохранить экономическую активность в Украине. Кроме того, достаточный экспорт украинской продукции на европейский и глобальный рынки – весомый антикризисный инструмент.
Президент заметил, что Россия хочет хаоса. Она пытается спровоцировать глобальный ценовой кризис. Тем временем украинский экспорт позволит стабилизировать рынки. Это выгодно украинцам и всем европейцам.
Зеленский отметил, что дальше на очереди новые решения для либерализации украинского экспорта.
"Угроза будет голода будет сохраняться, пока Россия не начнет искать мир"
Зеленский рассказал о своем разговоре с президентом Индонезии. В частности, главной темой стала продовольственная безопасность в мире. Зеленский подчеркнул, что угроза голода для миллионов людей в разных странах будет сохраняться, пока Россия не начнет искать мир с Украиной.
Именно из-за этой войны, развязанной Россией, десятки государств оказались в условиях, когда они не могут быть уверены в стабильности для своих людей.
– подчеркнул Зеленский.
Украинский лидер заявил, что он благодарен Инонезии за:
- поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины;
- честную и ответственную позицию при голосовании в ООН;
- приглашение принять участие в саммите G-20.
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