Готовится важное решение ЕС, – Зеленский обратился к украинцам

Владимир Зеленский вечером 27 апреля традиционно обратился к украинцам. Президент заявил, что этот день был продуктивным.

Готовится важное решение ЕС

Украинский лидер заявил, что Европейская комиссия согласовала убрать на год все пошлины и квоты на украинский экспорт. Кроме того, удалось приостановить действие антидемпинговых тарифов.

Заметьте Это казалось невозможным, – Резников о переходе ВСУ на оружие НАТО

Зеленский рассказал обсудить все детали с Урсулой фон дер Ляйен. Президент подчеркнул, что благодарен ей лично и всем европейским друзьям за этот шаг.

Украинский лидер отметил, что такое решение позволит максимально сохранить экономическую активность в Украине. Кроме того, достаточный экспорт украинской продукции на европейский и глобальный рынки – весомый антикризисный инструмент.

Президент заметил, что Россия хочет хаоса. Она пытается спровоцировать глобальный ценовой кризис. Тем временем украинский экспорт позволит стабилизировать рынки. Это выгодно украинцам и всем европейцам.

Зеленский отметил, что дальше на очереди новые решения для либерализации украинского экспорта.

"Угроза будет голода будет сохраняться, пока Россия не начнет искать мир"

Зеленский рассказал о своем разговоре с президентом Индонезии. В частности, главной темой стала продовольственная безопасность в мире. Зеленский подчеркнул, что угроза голода для миллионов людей в разных странах будет сохраняться, пока Россия не начнет искать мир с Украиной.

Именно из-за этой войны, развязанной Россией, десятки государств оказались в условиях, когда они не могут быть уверены в стабильности для своих людей.

– подчеркнул Зеленский.

Украинский лидер заявил, что он благодарен Инонезии за:

поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины;

честную и ответственную позицию при голосовании в ООН;

приглашение принять участие в саммите G-20.

Новость дополняется