Готовят перегруппировку и резерв: в Беларуси зафиксировали перемещение военной техники России

По оперативной сводке Генерального штаба ВСУ Украины, в Республике Беларусь обнаружили перемещение военной техники вооруженных сил страны-агрессора России.

В Генштабе отмечают, что, вероятно, перемещения осуществляются для того, чтобы перегруппироваться, а также создать резерв.

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Из-за масштабных потерь в войске оккупантов руководство России перемещает войска на территории Беларуси – это происходит для перегруппировки вражеских сил и создания резерва для пополнения войска.

На территории Республики Беларусь зафиксировано перемещение военной техники вооруженных сил Российской Федерации, вероятно, с целью перегруппировки подразделений, а также создания резерва для пополнения потерь в живой силе, вооружении и технике группировок, действующих на территории Украины,

– сообщили в Генштабе.

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