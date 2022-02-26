Готовность украинцев сломала сценарий оккупанта, – Зеленский
26 февраля 2022 , 19:30Читати новину українською
Владимир Зеленский заявил, что готовность украинцев их храбрость и солидарность сломали сценарий оккупации страны.
Об этом Президент заявил во время брифинга вечером 26 февраля, сообщает 24 канал.
Больше Зеленский снова обратился к украинцам
Наша солидарность друг с другом и храбрость. Мир увидел, украинцы сильные, могучие, украинцы на своей родной земле и никому никогда ее не отдадут. И никогда ее не предадут,
– заявил Зеленский.
И добавил, что не удивительно, что именно у таких людей всегда друзья мощнее, чем враги.