Готовность украинцев сломала сценарий оккупанта, – Зеленский

Владимир Зеленский заявил, что готовность украинцев их храбрость и солидарность сломали сценарий оккупации страны.

Об этом Президент заявил во время брифинга вечером 26 февраля, сообщает 24 канал.

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Наша солидарность друг с другом и храбрость. Мир увидел, украинцы сильные, могучие, украинцы на своей родной земле и никому никогда ее не отдадут. И никогда ее не предадут,

– заявил Зеленский.

И добавил, что не удивительно, что именно у таких людей всегда друзья мощнее, чем враги.

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