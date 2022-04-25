Готовы к десанту на побережье, с воздуха и попыток прорыва: морские пехотинцы держат оборону

35 отдельная бригада морской пехоты продолжает стойко удерживать позиции. Украинские защитники готовы к любому действию врага и будут держать оборону при любом сценарии, заявили в Минобороны.

Сейчас весь личный состав 35-й отдельной бригады морской пехоты имени контрадмирала Михаила Остроградского проводит подготовку и совершенствует боевые навыки, чтобы встретить врага в полной готовности.

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По словам пехотинцев, бригада готова к любому выкиду со стороны россиян – украинские воины стойко выдержат наступление с любой стороны.

Украинские пехотинцы готовятся к наступлению россиян / Фото Министерство обороны

Мы готовы к любому развитию событий! Десанту на побережье, с воздуха, попытки прорыва со стороны Приднестровского региона Молдовы, ДРГ и так далее. К любому сценарию!

– заявил заместитель командира бригады "Кедр".

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