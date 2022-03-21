Готовы к ним прийти, – в Одесской ОВА предупредили предателей о возмездии

С началом полномасштабного вторжения России появилось немало диверсантов и предателей между украинцами. В Одесской области обратились к таким людям.

Об этом в эфире 24 канала рассказал Сергей Братчук – представитель Одесской областной военной администрации. По его словам, возмездие предателям придется не долго ждать.

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Братчук: про всех предателей знаем

Братчук напомнил, что людям не стоит сразу выкладывать в соцсети видео взрывов, которые происходят в Одессе и других городах. Мол, многие понимают, а некоторые не считаются с предупреждением, возможно, специально сотрудничая с врагом.

Кто-то умышленно, непреднамеренно, но есть. Про всех все знаем. Особенно, о предателях. Готовы к ним прийти,

– заверил он.

Также спикер отметил, что кому-то может прилететь "ответ" за подобные действия. Речь идет о тех людях, которые пытаются работать на Россию.

"Я предупреждал, что есть соответствующие группы и силы, и средства для того, чтобы на это реагировать. "Ответ" кое-кому уже прилетел. Работать больше на врага не будут", – сообщил Братчук.

В Одесской ОВА рассказали о "предателях" и как с ними будут разбираться: смотрите видео