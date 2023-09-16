В эфире телемарафона вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина рассказала, может ли Альянс пойти на компромиссы со страной-агрессором. Чтобы добавить определенную яркость своему ответу, она процитировала песню украинской певицы Тину Кароль.

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Пойдет ли НАТО на компромисс с Россией

По ее словам, такие разговоры не ведутся. Ни на официальном уровне, ни "в комнатах, где Украины нет за столом".

Такая дискуссия является признаком слабости и как поет одна из украинских певиц, Тина Кароль: "сдаться ты всегда успеешь". Это не та вещь, которую вообще нужно планировать... Такие заявления не являются частью какой-либо официальной позиции,

– отметила Стефанишина.

По ее словам, говорится исключительно о победе Украины и развитии более сильной, мощной и безопасности организации.

Ранее Ольга Стефанишина давала прогнозы относительно того, когда Украина будет готова к вступлению в ЕС и НАТО. По ее словам, членами Альянса мы станем быстрее.

Когда Украина может присоединиться к НАТО

Своими мыслями она поделилась в интервью "Голосу Америки". По ее словам, наша государство будет готово стать членом ЕС в ближайшие 2 года. В то же время следует понимать, что будет определять политические рамки войны.

Я считаю, что 2 лет нам будет достаточно для полной готовности и в момент, когда завершится война, мы сделаем в 10 раз больше, чем мы делаем сейчас, чтобы это решение было принято.

– подчеркнула вице-премьер-министр.

По словам Стефанишиной, в Украине работают над путем вступления в НАТО. Правда, этот вопрос зависит не только от нашего государства. Это политическое решение.

В то же время она считает, что Украина станет членом НАТО быстрее, чем присоединится к ЕС. А все потому, что после нашей победы Североатлантический союз будет стремиться иметь у себя государство с одной из сильнейших армий. Страну, которая будет гарантом безопасности Европы.