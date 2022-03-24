Готовы обсуждать прекращение огня, но без ультиматумов, – Зеленский о встрече с Путиным

Владимир Зеленский согласен на встречу с Владимиром Путиным. Украинский президент готов к ней, с тех пор как возглавил должность.

Готов украинский лидер к встрече с главой Кремля и сейчас. Об этом он сказал в новом интервью, сообщает 24 канал.

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Я готов к встрече, – Зеленский

Зеленский объяснил, что война в нашей стране длится уже 8 лет. Хотя раньше Россия и заявляла всему миру, что ее нет на нашем востоке.

В течение месяца идет широкомасштабная война России против Украины. Я готов к этой встрече и сейчас, о чем неоднократно публично заявлял,

– подчеркнул президент Украины.

Он заметил, что нам нужен мир. Поэтому Украина готова обсуждать условия прекращения огня, условия мира, но не готова выполнять ультиматумы.

Кстати, прямые переговоры Зеленского и Путина поддерживают около 75% украинцев. Четверть опрошенных выступают против таких переговоров.

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