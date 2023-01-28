Стратегические цели этой страны-агрессорки выходят далеко за пределы Украины. Об этом в интервью португальскому изданию заявил глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр.

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В НАТО готовы к прямой конфронтации с Россией

По его словам, Россия стремится вернуться в старый Советский Союз. Она не первый год приходит в любую страну с оружием. Поэтому НАТО должно быть готово.

Теперь мы столкнулись с угрозой, которой является Россия. Она приходит к нам без приглашения в любой момент. Так что мы должны быть начеку. У нас нет времени на подготовку, потому что это зависит от них, когда они придут,

– сказал Роб Бауэр.

Несмотря на наглое и кровожадное поведение страны-террористки, НАТО готово к прямой конфронтации с Россией. Однако до этого Североатлантический союз должен перевооружиться.

Угроза ядерной войны

Глава военного комитета НАТО поделился мнениями о возможности начала ядерной войны. Он подчеркнул, что во всем этом есть хорошая новость – Путин не сумасшедший, а значит, может мыслить рационально.

У него есть идеи, которые не отвечают нашим идеям, но он не сумасшедший. А значит, все еще рациональный человек. Я думаю, это важно относительно применения ядерного оружия,

– подчеркнул адмирал.

Он подчеркнул, что очень важно, чтобы все продолжали считать, что ядерную войну вести нельзя и ее никогда не выиграть. Ведь противоположное может привести к роковым последствиям.

Ядерный шантаж Путина