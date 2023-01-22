Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный политик Дмитрий Гудков. По его словам, шантаж ядерной войной не может являться серьезным основанием для волнений.

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Главная цель шантажа

Дмитрий Гудков объяснил, что слухи о применении ядерного оружия президентом России Владимиром Путиным имеют свою аудиторию.

Это рассчитано на страх западных лидеров, которые до сих пор не могут договориться даже о поставках танков Украине,

– подчеркнул он.

По его мнению, российский диктатор прибегает к такой тактике неспроста.

"Когда ты не можешь победить в войне, ты начинаешь угрожать ядерным оружием, шантажировать в надежде на то, что Запад перестанет поддерживать Украину", – отметил он.

Оппозиционер прокомментировал, что ситуация, когда Запад отвернется от Украины, уже невозможна.

"Этот поворот мы уже проехали", – добавил он.

По его словам, такие мнения действительно безосновательны.

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Итог войны

Дмитрий Гудков рассказал, что в случае ядерной войны и России ничего не останется. Это отлично понимает и российское руководство.

"Мне кажется, они не похожи на тех людей, которые готовы покончить с жизнью таким политическим суицидом", – объяснил он.

По мнению оппозиционера, победа Украины очевидна.

На самом деле мне кажется, что все уже понимают, что говорится не о том, чтобы доехать на танках до Москвы, говорится о победе над режимом Путина на территории Украины,

– сосредоточил внимание он.

Гудков подчеркнул, что вывод российских войск из украинских земель и станет свидетельством победы Украины и поражением режима Путина.

Ядерный шантаж со стороны Москвы: коротко