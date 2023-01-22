Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний політик Дмитро Гудков. За його словами, шантаж ядерною війною не може бути серйозною підставою для хвилювань.

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Головна ціль шантажу

Дмитро Гудков пояснив, що чутки про застосування ядерної зброї президентом Росії Владіміром Путіним мають свою аудиторію.

Це розраховано на страх західних лідерів, які ще досі не можуть домовитися навіть про постачання танків Україні,

– наголосив він.

На його думку, російський диктатор вдається до такої тактики неспроста.

"Коли ти не можеш перемогти у війні, ти починаєш погрожувати ядерною зброєю, шантажувати з надією на те, що Захід перестане підтримувати Україну", – зауважив він.

Опозиціонер прокоментував, що ситуація, коли Захід відвернеться від України вже неможлива.

"Цей поворот ми вже проїхали", – додав він.

За його словами, такі думки є дійсно безпідставними.

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Результат війни

Дмитро Гудков розказав, що у випадку ядерної війни і від Росії нічого не залишиться. Це прекрасно розуміє й російське керівництво.

"Мені здається, вони не схожі на тих людей, які готові покінчити з життям таким політичним суїцидом", – пояснив він.

На думку опозиціонера, перемога України є очевидною.

Насправді мені здається, що всі вже розуміють, що мовиться не про те, щоб доїхати на танках до Москви, мовиться про перемогу над режимом Путіна на території України,

– зосередив увагу він.

Гудков наголосив, що виведення російських військ з українських земель і стане свідчення перемоги України й поразки режиму Путіна.

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