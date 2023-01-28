Стратегічні цілі цієї країни-агресорки виходять далеко за межі України. Про це в інтерв'ю португальському виданню заявив голова військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер.
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В НАТО готові до прямої конфронтації з Росією
За його словами, Росія прагне повернутися до старого Радянського Союзу. Вона не перший рік приходить у будь-яку країну зі зброєю. Тож НАТО повинно бути напоготові.
Тепер ми зіткнулися з загрозою, якою є Росія. Вона приходить до нас без запрошення у будь-який момент. Так що ми повинні бути напоготові. У нас немає часу на підготовку, тому що це залежить від них, коли вони прийдуть,
– сказав Роб Бауер.
Попри нахабну та кровожерливу поведінку країни-терористки, у НАТО готові до прямої конфронтації з Росією. Однак до цього Альянс повинен переозброїтися.
Загроза ядерної війни
Також голова військового комітету НАТО поділився думками щодо можливості початку ядерної війни. Він підкреслив, що у всьому цьому є хороша новина – Путін не божевільний, а значить, може мислити раціонально.
У нього є ідеї, які не відповідають нашим ідеям, але він не божевільний. А значить все ще раціональна людина. Я думаю, це важливо стосовно застосування ядерної зброї,
– підкреслив адмірал.
Він наголосив, що надзвичайно важливо, щоб всі продовжували вважати, що ядерну війну вести не можна і її ніколи не виграти. Адже протилежне може призвести до фатальних наслідків.
Ядерний шантаж Путіна
- На думку російського опозиційного політика Дмитра Гудкова, шантаж Путіна ядерною війною не може бути серйозною підставою для хвилювань. Насправді ж його погрози мають на меті залякати західних лідерів, які ще досі не можуть домовитися навіть про постачання танків Україні. Ба більше, російське керівництво розуміє, що після застосування ядерної зброї від Росії нічого не залишиться.
- Директор програм практичної політики Інституту політичної освіти Олександр Солонтай також вважає, що Путін не піде на такий крок, а вимагатиме результатів на фронті.
- У розвідці України підкреслили, що сьогодні загроза застосування ядерної зброї не стоїть так актуально, як це було на початку осені. Ба більше у Росії ядерна зброя – це один з елементів залякування. А якщо говорити про застосування тактичної ядерки, то вона не вирішить основне стратегічне завдання ворога.
- Цікаво, що через постійні погрози країни-терористки завдати удару ядерною зброєю, стрілки Годинника Судного дня перевели вперед, найближче до опівночі за всю історію. Саме опівніч характеризує момент глобальної катастрофи.