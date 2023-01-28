Стратегічні цілі цієї країни-агресорки виходять далеко за межі України. Про це в інтерв'ю португальському виданню заявив голова військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер.

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В НАТО готові до прямої конфронтації з Росією

За його словами, Росія прагне повернутися до старого Радянського Союзу. Вона не перший рік приходить у будь-яку країну зі зброєю. Тож НАТО повинно бути напоготові.

Тепер ми зіткнулися з загрозою, якою є Росія. Вона приходить до нас без запрошення у будь-який момент. Так що ми повинні бути напоготові. У нас немає часу на підготовку, тому що це залежить від них, коли вони прийдуть,

– сказав Роб Бауер.

Попри нахабну та кровожерливу поведінку країни-терористки, у НАТО готові до прямої конфронтації з Росією. Однак до цього Альянс повинен переозброїтися.

Загроза ядерної війни

Також голова військового комітету НАТО поділився думками щодо можливості початку ядерної війни. Він підкреслив, що у всьому цьому є хороша новина – Путін не божевільний, а значить, може мислити раціонально.

У нього є ідеї, які не відповідають нашим ідеям, але він не божевільний. А значить все ще раціональна людина. Я думаю, це важливо стосовно застосування ядерної зброї,

– підкреслив адмірал.

Він наголосив, що надзвичайно важливо, щоб всі продовжували вважати, що ядерну війну вести не можна і її ніколи не виграти. Адже протилежне може призвести до фатальних наслідків.

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