24 січня рада директорів журналу "Bulletin of the Atomic Scientists" перевела стрілку Годинника вперед. Вона зупинилася на 23:58:30, а значить у людства залишилося 90 секунд до масштабної катастрофи.

До теми Чи завдасть Росія удару тактичними ядерними зарядами: у розвідці оцінили реальну загрозу

Чому стрілку годинника перевели вперед

Здогадатися, хто саме став основною, але не єдиною причиною таких змін – не важко. Значною мірою саме країна-терористка, яка не перше десятиліття кошмарить своїх сусідів та не перший місяць погрожує світовій спільноті ядерними боєголовкам, спровокувала приближення Судного дня.

Ледь приховані погрози Росії застосувати ядерну зброю нагадують світові, що ескалація конфлікту – випадково, навмисно чи через прорахунок – є жахливим ризиком. Імовірність того, що конфлікт може вийти з-під чийогось контролю, залишається високою,

– зазначили у проєкті.

Також окрім застосування проти світової спільноти зброї масового знищення, Росія постійно поглиблює кризу провокаціями на атомних станціях. Цим вона порушує міжнародні протоколи та ризикує масовим викидом радіоактивних матеріалів. Окрім того, наслідки війни, яку країна-агресорка розв'язала в Україні, не обмежуються збільшенням ядерної небезпеки. Вони також:

підривають глобальні зусилля по боротьбі зі зміною клімату,

призводять до розширення інвестицій у природний газ саме тоді, коли такі інвестиції мали б скорочуватися,

розширюють спектр застосування біологічної та хімічної зброї,

загальмовують реакцію світу на зміну клімату,

перешкоджають міжнародним зусиллям подолати інші глобальні проблеми.

"Вторгнення та анексія української території також порушили міжнародні норми таким чином, що може спонукати інших до дій, які кидають виклик попереднім домовленостям і загрожують стабільності", – підкреслили у журналі.

Криза може поглибитися

Також фахівці підкреслили, що поведінка Росії несе ще одну загрозу. Так, якщо вона та США не відновлять переговори щодо договору про ядерну зброю, то його термін дії закінчиться у лютому 2026 року. А це може призвести до:

усунення взаємних інспекцій,

поглиблення недовіри,

підштовхне гонку ядерних озброєнь,

підвищить можливість ядерного обміну.

Тож, як попередив раніше Генсекретар ООН Антоніу Гутерріш, світ вступив у "час ядерної небезпеки, якої не було з часів розпалу холодної війни".