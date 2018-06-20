Готовы ли США "делить" мир с Россией: мнение эксперта

На встрече Трампа и Путина, если она состоится, будет обсуждаться КНДР, Сирия, ЕС и Украина. Если будет определенный компромисс, возможны уступки России, в частности по обмену заложниками и освобождению политзаключенных. Поэтому сейчас Кремль занял выжидательную позицию.

Такое мнение 24 каналу высказал политический эксперт Василий Мокан.

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В Кремле заняли выжидательную позицию из-за возможной встречи Трампа и Путина, а также приближения президентских выборов в Украине. Москва рассчитывает на смену власти в Украине, соответственно, Россия будет менять свою тактику и стратегию,

– отмечает Мокан.

По словам политолога, сложно говорить, насколько США готовы "делить" мир с Россией. Многое зависит от того, какую позицию займет Россия в отношении Китая, который является основным экономическим соперником США. Как это повлияет и изменит баланс сил в мире.

Что касается Украины, то не стоит возлагать особых надежд на эту встречу. Уступки со стороны США могут быть, если Россия даст гарантии по Сирии, КНДР. Но, говорит политолог, вряд ли внутренний истеблишмент США даст Трампу мандат и согласится на договоренности, которые будут идти вразрез с официальной позицией Вашингтона.

"Наиболее приоритетным сценарием переговоров Трампа и Путина останется давление Запада в отношении миротворцев, а также лоббирование этого вопроса Украиной. Причем миротворцы рассматриваются не как классическая миссия ООН, а как силы, которые способны обеспечить международную временную администрацию в ОРДЛО, разоружение пророссийских коллаборационистов и проведение выборов", – отметил Василий Мокан.

Как известно, недавно пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Путин и Дональд Трамп во время последнего телефонного разговора обсуждали проведение двусторонней встречи. Она может произойти в Вене. Это уже третья встреча Дональда Трампа и Владимира Путина. До этого президенты США и России встречались в прошлом в июле в немецком Гамбурге на полях саммита G20 и в ноябре во Вьетнаме в рамках саммита стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.

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