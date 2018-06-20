Чи готові США "ділити" світ із Росією: думка експерта

На зустрічі Трампа і Путіна, якщо вона відбудеться, обговорюватиметься КНДР, Сирія, ЄС і Україна. Якщо буде певний компроміс, можливі поступки Росії, зокрема щодо обміну заручниками і звільнення політв’язнів. Тому зараз Кремль зайняв вичікувальну позицію.

Таку думку 24 каналу висловив політичний експерт Василь Мокан.

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В Кремлі зайняли вичікувальну позицію через можливу зустріч Трампа і Путіна, а також наближення президентських виборів в Україні. Москва розраховує на зміну влади в Україні, відповідно, Росія змінюватиме свою тактику і стратегію,

– зазначає Мокан.

За словами політолога, складно говорити, наскільки США готові "ділити" світ із Росією. Багато що залежить від того, яку позицію займе Росія щодо Китаю, який є основним економічним суперником США. Як це вплине і змінить баланс сил у світі.

Щодо України, то не варто покладати особливих надій на цю зустріч. Поступки з боку США можуть бути, якщо Росія дасть гарантії по Сирії, КНДР. Але, говорить політолог, навряд чи внутрішній істеблішмент США дасть Трампу мандат і погодиться на домовленості, які йтимуть врозріз з офіційною позицією Вашингтона.

"Найбільш пріоритетним сценарієм перемовин Трампа і Путіна залишиться тиск Заходу щодо миротворців, а також лобіювання цього питання Україною. Причому миротворці розглядаються не як класична місія ООН, а як сили, які здатні забезпечити міжнародну тимчасову адміністрацію в ОРДЛО, роззброєння проросійських колаборантів і проведення виборів", – наголосив Василь Мокан.

Як відомо, нещодавно прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков повідомив, що Путін і Дональд Трамп під час останньої телефонної розмови обговорювали проведення двосторонньої зустрічі. Вона може відбутися у Відні. Це вже буде третя зустріч Дональда Трампа та Володимира Путіна. До цього президенти США та Росії зустрічалися минулоріч в липні в німецькому Гамбурзі на полях саміту G20 і в листопаді у В'єтнамі у рамках саміту країн Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва.

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