На думку політолога-міжнародника Максима Ялі, яку він висловив 24 Каналу, те, що переговори тривають вже кілька годин, це гарний знак. Також, за інформацією ЗМІ, впродовж першого раунду зустрічі української та американської делегацій обговорювалась пропозиція України щодо режиму тиші на морі та у небі, а також угода про корисні копалини.

Важливо Переговори України та США: після перерви делегації знову почали роботу

Це позитивний знак

Політолог зауважив, якщо перемовини тривають понад 4 години, значить сторонам є про що говорити. Вони, скоріш за все, вже перейшли до обговорення деталей.

Звичайно, американська сторона, як зазнали раніше Дональд Трамп та Марко Рубіо, хочуть досягти максимальних поступок, на які може піти Україна у перемовинах з Росією,

– пояснив він.

Ялі припустив, що обговорюватися будуть саме поступки щодо території, зокрема, невизнання окупованих українських територій російськими. Однак навряд чи під час перемовин 11 березня це питання буде узгоджене. Скоріш за все воно ще буде обговорюватись на майбутній зустрічі з Росією, якщо вона відбудеться.

Зверніть увагу! Коментуючи перший раунд мирних переговорів, які проходять 11 березня в Саудівській Аравії, глава Офісу Президента України Андрій Єрмак був лаконічним. У своєму телеграм-каналі він написав: "Робота триває".

Можливо, в цьому питанні американська сторона буде тиснути, щоб ці поступки були максимальними і задовольнили російську сторону, а також дозволили Трампу проголосити про успіх,

– наголосив політолог.

На переговорах також мають говорити про опції щодо повного припинення вогню, тому що, на думку Ялі, Трамп хоче цього. Для нього це є завданням мінімум, щоб вийти на пресконференції і заявити: як і обіцяв, я зупинив війну і смерть солдат. Для нього не важливо, гинуть українські чи російські солдати.

Тому, те що переговорний процес не завершився і ще триває, це вже позитивний знак. Набагато гірше було б, якби вони перемовини закінчилися за 40 хвилин після початку,

– підкреслив Максим Ялі.

Продовження переговорів свідчить, за його словами, про те, що йде битва за кожен пункт можливих компромісів і варіантів припинення війни. Водночас серйозного прориву від зустрічі у Джидді навряд чи слід очікувати.

Нагадаємо, що держсекретар США Марко Рубіо напередодні переговорів в Джидді зазначив, що Україна в межах "будь-якої мирної угоди" має поступитися територіями, які Росія окупувала з 2014 року. За інформацією Інституту вивчення війни, на сьогодні росіяни окупували близько 99% Луганської області, 70% Донецької області, а також приблизно 75% Херсонської і Запорізької областей. Відповідно, за даними українських посадовців, приблизно 6 мільйонів людей, зокрема 1 мільйон дітей, проживають під російською окупацією.