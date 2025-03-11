По мнению политолога-международника Максима Яли, которое он высказал 24 Каналу, то, что переговоры продолжаются уже несколько часов, это хороший знак. Также, по информации СМИ, в течение первого раунда встречи украинской и американской делегаций обсуждалось предложение Украины относительно режима тишины на море и в небе, а также соглашение о полезных ископаемых.

Важно Переговоры Украины и США: после перерыва делегации снова начали работу

Это положительный знак

Политолог отметил, если мирные переговоры продолжаются более 4 часов, значит сторонам есть о чем говорить. Они, скорее всего, уже перешли к обсуждению деталей.

Конечно, американская сторона, как испытали ранее Дональд Трамп и Марко Рубио, хотят достичь максимальных уступок, на которые может пойти Украина в переговорах с Россией,

– объяснил он.

Яли предположил, что обсуждаться будут сименно уступки по территории, в частности, непризнание оккупированных украинских территорий российскими. Однако вряд ли во время переговоров 11 марта этот вопрос будет согласован. Скорее всего он еще будет обсуждаться на предстоящей встрече с Россией, если она состоится.

Обратите внимание! Комментируя первый раунд мирных переговоров, которые проходят 11 марта в Саудовской Аравии, глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак был лаконичным. В своем телеграм-канале он написал: "Работа продолжается".

Возможно, в этом вопросе американская сторона будет давить, чтобы эти уступки были максимальными и удовлетворили российскую сторону, а также позволили Трампу провозгласить об успехе,

– подчеркнул политолог.

На переговорах также должны говорить об опциях о полном прекращении огня, потому что, по мнению Яли, Трамп хочет этого. Для него это является задачей минимум, чтобы выйти на пресс-конференции и заявить: как и обещал, я остановил войну и смерть солдат. Для него не важно, гибнут украинские или российские солдаты.

Поэтому, то что переговорный процесс не завершился и еще продолжается, это уже положительный знак. Гораздо хуже было бы, если бы они переговоры закончились через 40 минут после начала,

– подчеркнул Максим Яли.

Продолжение переговоров свидетельствует, по его словам, о том, что идет битва за каждый пункт возможных компромиссов и вариантов прекращения войны. В то же время серьезного прорыва от встречи в Джидде вряд ли следует ожидать.

Напомним, что госсекретарь США Марко Рубио накануне переговоров в Джидде отметил, что Украина в рамках "любого мирного соглашения" должна уступить территории, которые Россия оккупировала с 2014 года. По информации Института изучения войны, на сегодня россияне оккупировали около 99% Луганской области, 70% Донецкой области, а также примерно 75% Херсонской и Запорожской областей. Соответственно, по данным украинских чиновников, примерно 6 миллионов человек, в том числе 1 миллион детей, проживают под российской оккупацией.