Государственный секретарь США Марко Рубио отметил, что во время встречи в Джидде американцы хотят узнать, на какие уступки готов пойти Киев ради достижения мира, передает 24 Канал со ссылкой на CNN.

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Сколько украинцев находятся в оккупации

На сегодня российские войска оккупировали почти 20% территории Украины. На начало полномасштабного вторжения в феврале 2022 года Москва контролировала 7 процентов украинской земли.

Путин неоднократно говорил, что Россия стремится завладеть всей территорией Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.

По данным Института изучения войны, захватчики оккупировали уже около 99% Луганской области, 70% Донецкой области, а также примерно 75% Херсонской и Запорожской областей.

По данным украинских чиновников, около 6 миллионов человек, в том числе 1 миллион детей, проживают под российской оккупацией.