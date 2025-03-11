Державний секретар США Марко Рубіо наголосив, що під час зустрічі у Джидді американці хочуть дізнатися, на які поступки готовий піти Київ заради досягнення миру, передає 24 Канал із посиланням на CNN.

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Скільки українців перебувають в окупації

Наразі російські війська окупували майже 20% території України. На початок повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року Москва контролювала 7 відсотків української землі.

Путін неодноразово казав, що Росія прагне заволодіти усією територією Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей.

За даними Інституту вивчення війни, наразі загарбники окупували близько 99% Луганської області, 70% Донецької області, а також приблизно 75% Херсонської і Запорізької областей.

За даними українських посадовців, близько 6 мільйонів людей, зокрема 1 мільйон дітей, проживають під російською окупацією.