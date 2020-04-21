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      Готовы ли украинцы на бунт во время кризиса: ответ социологов

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      10% українців готові протестувати через кризу / Прямий

      Лишь 10% украинцев готовы выйти на акции протеста из-за экономического кризиса, вызванного коронавирусом. Таковы результаты исследования, проведенного социологической группой "Рейтинг".

      Люди не видят смысла выходить на акции протеста, даже если останутся без доходов во время пандемии. Ведь главная причина кризиса – это вспышка коронавируса. Об этом рассказал в интервью РБК-Украина директор группы "Рейтинг" Алексей Антипович.

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      Выходить на акции протеста против вируса никто не будет. Вот здесь причинно-следственная связь как раз срабатывает. 10% – я считаю, что это и так завышенный показатель. Потому что 10% населения избирательного возраста – это почти три миллиона человек, это фактически новый Майдан,
      – пояснил Антипович.

      Кроме того, власти могут объяснить людям, почему не стоит выходить на улицы. Как отметил Антипович, руководство страны может уверять, что делает реальные шаги, чтобы удержать экономическое благосостояние граждан.

      Обратите внимание! В Минэкономики прогнозируют, что по итогам 2020 года валовой внутренний продукт Украины может упасть на 4,2%, инфляция вырасти до 7%, а безработица – до 9,4%.


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      Автор: Ирина Пундор
      Теги: Новости Украины Коронавирус в Украине Карантин в Украине 2020 Социологическое исследование Мировой кризис 2020 Новости политики
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