Чи готові українці на бунт під час кризи: відповідь соціологів

Лише 10% українців готові вийти на акції протесту через економічну кризу, спричинену коронавірусом. Такі результати дослідження, проведеного соціологічною групою "Рейтинг".

Люди не бачать сенсу виходити на акції протесту, навіть якщо залишаться без доходів під час пандемії. Адже головна причина кризи – це спалах коронавірусу. Про це розповів в інтерв'ю РБК-Україна директор групи "Рейтинг" Олексій Антипович.

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Виходити на акції протесту проти вірусу ніхто не буде. Ось тут причинно-наслідковий зв'язок якраз спрацьовує. 10% – я вважаю, що це і так завищений показник. Бо 10% від населення виборчого віку – це майже три мільйони людей, це фактично новий Майдан,

– пояснив Антипович.

Окрім того, влада може пояснити людям, чому не варто виходити на вулиці. Як зазначив Антипович, керівництво країни може запевняти, що робить реальні кроки, аби втримати економічний добробут громадян.

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