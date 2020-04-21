16:54
21 квіт 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Освіта Likar Покер Дизайн Афіша
      more
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ОБВАЛ ЦІН НА НАФТУ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ОБВАЛ ЦІН НА НАФТУ

      Чи готові українці на бунт під час кризи: відповідь соціологів

      - Читать новость на русском
      10% українців готові протестувати через кризу / Прямий

      Лише 10% українців готові вийти на акції протесту через економічну кризу, спричинену коронавірусом. Такі результати дослідження, проведеного соціологічною групою "Рейтинг".

      Люди не бачать сенсу виходити на акції протесту, навіть якщо залишаться без доходів під час пандемії. Адже головна причина кризи – це спалах коронавірусу. Про це розповів в інтерв'ю РБК-Україна директор групи "Рейтинг" Олексій Антипович.

      До теми Як зберігати гроші під час кризи: практичні поради

      Виходити на акції протесту проти вірусу ніхто не буде. Ось тут причинно-наслідковий зв'язок якраз спрацьовує. 10% – я вважаю, що це і так завищений показник. Бо 10% від населення виборчого віку – це майже три мільйони людей, це фактично новий Майдан,
      – пояснив Антипович.

      Окрім того, влада може пояснити людям, чому не варто виходити на вулиці. Як зазначив Антипович, керівництво країни може запевняти, що робить реальні кроки, аби втримати економічний добробут громадян.

      Зверніть увагу! У Мінекономіки прогнозують, що за підсумками 2020 року валовий внутрішній продукт України може впасти на 4,2%, інфляція зрости до 7%, а безробіття – до 9,4%.

      Скільки може проіснувати бізнес під час карантину / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Ірина Пундор
      Теги: Коронавірус в Україні Новини України Карантин в Україні 2020 Новини політики Світова криза 2020 Соціологічне дослідження
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Пропозиції партнерів
      Коментарі
      Останні Новини
      Більше новин
      Публікації
      сьогодні , 00:30 Коронавірус у Швеції: карантин запровадили, але працюють ресторани, садочки, школи та спортзали
      Андрій Шляхтін
      сьогодні , 07:05 Рік після перемоги Зеленського: що вдалося зробити
      Ярослав Голобородько