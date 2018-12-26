Готовы ли украинцы выходить на массовые протесты

Украинцы выходят на масштабные митинги, когда им есть против чего или против кого протестовать. Сейчас настолько сильных "антигероев" нет.

Об этом в прямоум эфире 24 канала рассказал журналист и автор видеоблога "Грани правды" Павел Казарин.

Читайте также: Украинская реальность может измениться к худшему: почему важно дорожить своим государством

Он убежден, что оба Майданы объединяло то, что это был протест, в первую очередь, не за что-то, а против чего-то.

В этом смысле, например, Виктор Янукович был такой универсальной фигурой, которая раздражала как этически, так и эстетически. И против него легко было выходить протестовать,

– заверил Казарин.

По мнению журналиста, благодаря такой универсальной негативности его персоны, улицы в украинских городах объединяли и студентов, и пенсионеров, и людей из Львова, и людей из Днепра.

Для того, чтобы говорить о каких–то массовых протестах, нужно чтобы эта ниша "украинского виктораянуковича" (с маленькой буквы и одним словом) была кем-то занята. А она сегодня свободна,

– подчеркнул Казарин.