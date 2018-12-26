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      НЕГОДА В УКРАЇНІ ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА

      Чи готові українці виходити на масові протести

      162 Читать новость на русском
      Революція гідності
      Революція гідності / Фото з відкритих джерел

      Українці виходять на масштабні мітинги, коли їм є проти чого або ж проти кого протестувати. Наразі настільки сильних "антигероїв" немає.

      Про це у прямому ефірі 24 каналу розповів журналіст та автор відеоблогу "Грані правди" Павло Казарін.

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      Він переконаний, що обидва Майдани об'єднувало те, що це був протест, в першу чергу, не за щось, а проти чогось.

      В цьому сенсі, наприклад, Віктор Янукович був такою універсальною фігурою, яка дратувала як етично, так і естетично. І проти нього легко було виходити протестувати,
      – запевнив Казарін.

      На думку журналіста, завдяки такій універсальній негативності його персони, вулиці в українських містах об'єднували і студентів, і пенсіонерів, і людей із Львова, і людей із Дніпра.

      Для того, щоб говорити про якісь масові протести, потрібно щоб ця ніша "українського віктораянуковича" (з маленької літери і одним словом) була кимось зайнята. А вона сьогодні вільна,
      – підкреслив Казарін.

      Теги: Новини України Протести
      Джерело: 24 канал
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