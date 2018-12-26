Чи готові українці виходити на масові протести

Українці виходять на масштабні мітинги, коли їм є проти чого або ж проти кого протестувати. Наразі настільки сильних "антигероїв" немає.

Про це у прямому ефірі 24 каналу розповів журналіст та автор відеоблогу "Грані правди" Павло Казарін.

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Він переконаний, що обидва Майдани об'єднувало те, що це був протест, в першу чергу, не за щось, а проти чогось.

В цьому сенсі, наприклад, Віктор Янукович був такою універсальною фігурою, яка дратувала як етично, так і естетично. І проти нього легко було виходити протестувати,

– запевнив Казарін.

На думку журналіста, завдяки такій універсальній негативності його персони, вулиці в українських містах об'єднували і студентів, і пенсіонерів, і людей із Львова, і людей із Дніпра.

Для того, щоб говорити про якісь масові протести, потрібно щоб ця ніша "українського віктораянуковича" (з маленької літери і одним словом) була кимось зайнята. А вона сьогодні вільна,

– підкреслив Казарін.