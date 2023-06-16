Об этом 24 Каналу рассказал глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш. Он добавил, что Баффет пообещал и дальше помогать и поддерживать Украину.

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Будет восстанавливаться после победы

Баффет приехал в Авдеевку по приглашению основателя Global Empowerment Mission Майкла Каппони. Кроме того, они посетили Очеретинскую и Великоновоселковскую общины в Донецкой области.

Я с ним впервые виделся. Очень приятный человек. Они (Майкл Каппони и Говард Баффет – 24 Канал) пытались узнать детали как вообще раздают гуманитарную помощь. Спрашивали людей, устраивают ли их эти наборы и что хотели бы изменить,

– рассказал Барабаш.

Во время визита Баффет лично пообщался с авдеевскими стражами порядка. Также много разговаривал с местными жителями. Он искренне поддерживает украинцев и признает, что Россия развязала ужасную войну в нашей стране.

Проехались по подвалам. В шутку сказал, что знает какой город будет восстанавливать после победы,

– отметил председатель Авдеевской городской военной администрации.

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