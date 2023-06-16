Об этом 24 Каналу рассказал глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш. Он добавил, что Баффет пообещал и дальше помогать и поддерживать Украину.
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Будет восстанавливаться после победы
Баффет приехал в Авдеевку по приглашению основателя Global Empowerment Mission Майкла Каппони. Кроме того, они посетили Очеретинскую и Великоновоселковскую общины в Донецкой области.
Я с ним впервые виделся. Очень приятный человек. Они (Майкл Каппони и Говард Баффет – 24 Канал) пытались узнать детали как вообще раздают гуманитарную помощь. Спрашивали людей, устраивают ли их эти наборы и что хотели бы изменить,
– рассказал Барабаш.
Во время визита Баффет лично пообщался с авдеевскими стражами порядка. Также много разговаривал с местными жителями. Он искренне поддерживает украинцев и признает, что Россия развязала ужасную войну в нашей стране.
Проехались по подвалам. В шутку сказал, что знает какой город будет восстанавливать после победы,
– отметил председатель Авдеевской городской военной администрации.
Американский инвестор очень тепло отзывался о Владимире и Елене Зеленских.
Как прошел визит инвестора Говарда Баффеда в Авдеевку: смотрите видео
Какая ситуация в Авдеевке: последние новости
- Спикер Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень сообщил, что россияне сосредоточили усилия для ведения наступательных действий на Авдеевском направлении. Враг активизировал обстрелы украинских позиций и близлежащих населенных пунктов.
- Начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш опроверг слухи, что якобы подразделения самопровозглашенного лидера Чечни Рамзана Кадырова "Ахмат" зашли на фланги на Авдеевском направлении.
- Российские захватчики полностью разрушили Авдеевку в Донецкой области. В общем из города уже эвакуировали 1729 человек. Однако там остался один ребенок. Сейчас продолжаются поиски и власти пытаются найти 12-летнего мальчика.