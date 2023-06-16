Про це 24 Каналу розповів голова Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш. Він додав, що Баффет пообіцяв й надалі допомагати та підтримувати Україну.
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Відбудовуватиме після перемоги
Баффет приїхав до Авдіївки за запрошенням засновника Global Empowerment Mission Майкл Каппоні. Крім того, вони відвідали Очеретинську та Великоновосілківську громади, що у Донецькій області.
Я з ним вперше бачився. Дуже приємна людина. Вони (Майкл Каппоні та Говард Баффет – 24 Канал) намагалися вдатися у деталі як взагалі роздають гуманітарну допомогу. Запитували людей, чи влаштовують їх ці набори та що хотіли б змінити,
– розповів Барабаш.
Під час візиту Баффет особисто поспілкувався з авдіївськими правоохоронцями. Також багато говорив з місцевими мешканцями. Він щиро підтримує українців й визнає, що Росія розв'язала страшну війну в нашій країні.
Проїхалися по підвалах. Жартома сказав, що знає яке місто відновлюватиме після перемоги,
– зазначив голова Авдіївської міської військової адміністрації.
Американський інвестор дуже тепло відгукувався про Володимира та Олену Зеленських.
Як пройшов візит інвестора Говарда Баффеда в Авдіївку: дивіться відео
Яка ситуація в Авдіївці: останні новини
- Речник Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень повідомив, що росіяни зосередили зусилля для ведення наступальних дій на Авдіївському напрямку. Ворог активізував обстріли українських позицій і прилеглих населених пунктів.
- Начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш спростував чутки, що нібито підрозділи самопроголошеного лідера Чечні Рамзана Кадирова "Ахмат" зайшли на фланги на Авдіївському напрямку.
- Російські загарбники вщент зруйнували Авдіївку на Донеччині. Загалом з міста вже евакуювали 1 729 осіб. Проте там залишилась одна дитина. Наразі тривають пошуки й влада намагається знайти 12-річного хлопчика.