Поки що хлопчика не можуть знайти. Його батьки також зникли. Про це повідомив голова Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш в ефірі національного телемарафону, інформує 24 Канал.

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Що відомо про зниклу дитину в Авдіївці

За словами Барабаша, містом дуже складно пересуватись – воно зруйноване вщент. Загалом вже евакуювали 1 729 осіб.

Відомо, що в Авдіївці залишилась одна дитина. Наразі тривають пошуки і влада намагається знайти хлопчика.

Хлопчику 12 років. Проживав з мамою. Певний час ми не могли знайти його, бо батьки ховали. Вони отримували гуманітарну допомогу, а потім самі зникли,

– розповів очільник Авдіївської МВА.

Влада перевірила багатьох людей, але дитину досі не знайшли.

"Є неофіційна версія, що, можливо, батьки з дитиною загинули у старій частині міста. Зараз цю інформацію перевіряють", – додав Барабаш.

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