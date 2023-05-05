Про це 24 Каналу заявив начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш. Він зауважив, що немає жодного законного механізму щодо примусового вивезення людей з будь-якої фронтової чи не фронтової громади.

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"Конституція України, Женевська конвенція забороняє примусову евакуацію людей навіть з таких фронтових населених пунктів", – розповів він.

Водночас Барабаш зауважив, що, якби у місті не було цивільного населення, то як військовим було б набагато простіше робити свою роботу, так і представникам місцевої влади виконувати певні завдання.

"Чим більше людей, тим більше, перепрошую, головного болю маємо ми та військові. Примусова евакуація може бути лише дітей неповнолітніх", – наголосив начальник Авдіївської міської військової адміністрації.

Чи буде примусова евакуація цивільних з Авдіївки: дивіться відео

Чи буде примусова евакуація

Але примусово евакуювати всіх людей не будуть.

Моя особиста думка, що краще ми могли б вивезти всіх. Є у нас все ще можливість вивозити людей. На жаль, не дуже є бажання. Вчора вивезли дві цивільні особи, позавчора дві. До того декілька днів – взагалі жодної,

– розповів Барабаш.

Люди не хочуть залишати Авдіївку. Мовляв, їм "нема куди їхати".

"Хоча є куди їхати. "Не хочемо їхати, бо нема до кого їхати, нема за що їхати. Не хочемо їхати, бо це наше, я все життя будував цю квартиру чи той будинок, все життя на це накопичував і тут я маю все це залишити". Попри те, що здебільшого все це розбите", –розказав він.

Є цивільні, які не хочуть їхати через те, що треба винаймати житло.

"Для чого нам кудись їхати, треба десь виїжджати, винаймати житло, платити якісь кошти". Тут, в принципі, вони живуть, ні за що не треба платити. Гуманітарну допомогу привезли", – зазначив Віталій Барабаш.

У людей є продуктові набори та гігієна, а також безоплатна медицина. Але це все під обстрілами. Водночас є певна кількість людей, які чекають на "рускій мір".

"Ждуни". Не без того. Так, вони є. І це зрозуміло. Здебільшого, вони всі такі "тихушні". Вголос ніхто не кричить, що "я чекаю "рускій мір". Зрозуміло, що одразу ця історія дуже швидко закінчиться,

– наголосив начальник Авдіївської міської військової адміністрації.

Що відбувається в Авдіївці