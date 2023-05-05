Об этом 24 Каналу заявил начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш. Он отметил, что нет никакого законного механизма принудительного вывоза людей из какой-либо фронтовой или не фронтовой общины.

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"Конституция Украины, Женевская конвенция запрещает принудительную эвакуацию людей даже из таких фронтовых населенных пунктов", – рассказал он.

В то же время Барабаш отметил, что если бы в городе не было гражданского населения, то как военным было бы гораздо проще делать свою работу, так и представителям местных властей выполнять определенные задачи.

"Чем больше людей, тем больше, извиняюсь, головной боли имеем мы и военные. Принудительная эвакуация может быть только детей несовершеннолетних", – подчеркнул начальник Авдеевской городской военной администрации.

Будет ли принудительная эвакуация гражданских из Авдеевки: смотрите видео

Будет ли принудительная эвакуация

Но принудительно эвакуировать всех людей не будут.

Мое личное мнение, что лучше мы могли бы вывезти всех. Есть у нас все еще возможность вывозить людей. К сожалению, не очень есть желания. Вчера вывезли два гражданских лица, позавчера два. До того несколько дней – вообще никого,

– рассказал Барабаш.

Люди не хотят покидать Авдеевку. Мол, им "некуда ехать".

"Хотя есть куда ехать. "Не хотим ехать, потому что не к кому ехать, не за что ехать. Не хотим ехать, потому что это наше, я всю жизнь строил эту квартиру или тот дом, всю жизнь на это накапливал и здесь я должен все это оставить". Несмотря на то, что в основном все это разбито", – рассказал он.

Есть гражданские, которые не хотят ехать из-за того, что нужно снимать жилье.

"Для чего нам куда-то ехать, надо где-то уезжать, снимать жилье, платить какие-нибудь средства". Здесь, в принципе, они живут, ни за что не нужно платить. Гуманитарную помощь привезли", – отметил Виталий Барабаш.

У людей есть продуктовые наборы и гигиена, а также бесплатная медицина. Но все это под обстрелами. В то же время есть определенное количество людей, которые ждут "русский мир".

"Ждуны". Не без того. Да, они есть. И это ясно. В основном, они все такие "тихие". Вслух никто не кричит, что "я жду "русский мир". Понятно, что сразу эта история очень скоро закончится,

– подчеркнул начальник Авдеевской городской военной администрации.

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