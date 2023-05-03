Ліберови наголосили, що посадка – 200 метрів від ворога. Окупанти вщент посікли її та розбили артилерією усіх видів та калібрів.

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Ліберови зауважили, що це – одна з наймоторошніших позицій, на яких їм доводилося бути.

Добиратись до позицій треба швидким кроком, полем по багнюці хвилин 40. Групою не більше 2 людей, бо, як сказали хлопці, заради двох людей вони (окупанти) ще можуть не "розчихляти" арту, а от групу з трьох чи більше людей – сто відсотків почнуть крити,

– мовиться у повідомленні.

Окрім того, над позицією постійно "висять" ворожі дрони. Вони відстежують пересування.

Ліберови зауважили, що військові відверто дивувалися візиту фотографа. Ліберов наголосив, що він своєю чергою дивувався, дивлячись на них. Бо герої – ще зовсім діти. Двоє 19-річних хлопців розповіли, що підписали контракт у ЗСУ, як тільки їм виповнилося 18 років.

"За цей рік хлопці бачили багато чого. Декілька разів їх посадку просто розбирали з піонів та іншої важкої арти. Однак вони тримають позиції мертвою хваткою, бо це один з важливих флангів, що не дає захопити Авдіївку", – мовиться у повідомленні.

На Авдіївському напрямку українські герої завдають ворогу колосальних втрат. Упродовж кожної доби ЗСУ відбивають десятки атак. У квітні лише за одну ніч окупанти позбулися двох рот особового складу.