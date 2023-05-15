На жаль, внаслідок обстрілу є загиблі. Місцева влада вкотре закликала людей евакуюватись.

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Авдіївка знову під обстрілом

Як розповів глава Донецької ОВА Павло Кириленко, внаслідок ракетного авіаудару по Авдіївці загинули четверо осіб.

Росіяни атакували місто ракетами сьогодні зранку, поцілили у лікарню. Кожен новий день, проведений на Донеччині, збільшує ризик стати жертвою російської агресії! Евакуюйтесь!

– наголосив очільник регіону.

Начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш зауважив, що загиблі люди перебували в укритті під час обстрілу. Жертвами ворожого удару стали двоє чоловіків і дві жінки.

"Чотири цивільні людини середнього віку загинули сьогодні зранку від авіаракетного удару по Авдіївці. У момент влучання ракети люди знаходились в укритті, облаштованому у давно не працюючій залізничній лікарні. Це попередньо. На жаль, жертв може бути більше", – розповів Барабаш.

Наслідки ракетного удару по Авдіївці / фото Павла Кириленка

Чи буде примусова евакуація з Авдіївки

Нещодавно начальник Об'єднаного пресцентру сил оборони на Таврійському напрямку Сергій Телятицький заявив, що, найімовірніше, в найближчі терміни все мирне населення Авдіївки буде евакуйоване. Але мовиться про добровільну евакуацію.

Начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш зазначив, що, якби у місті не було цивільного населення, то як військовим було б набагато простіше робити свою роботу, так і представникам місцевої влади виконувати певні завдання. Однак примусово евакуювати всіх людей не будуть.