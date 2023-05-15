К сожалению, в результате обстрела есть погибшие. Местные власти в очередной раз призвали людей эвакуироваться.

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Авдеевка снова под обстрелом

Как рассказал глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, в результате ракетного авиаудара по Авдеевке погибли четыре человека.

Россияне атаковали город ракетами сегодня утром, попали в больницу. Каждый новый день, проведенный в Донецкой области, увеличивает риск стать жертвой российской агрессии! Эвакуируйтесь!

– подчеркнул глава региона.

Начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш отметил, что погибшие находились в укрытии во время обстрела. Жертвами вражеского удара стали двое мужчин и две женщины.

"Четыре гражданских человека среднего возраста погибли сегодня утром от авиаракетного удара по Авдеевке. В момент попадания ракеты люди находились в укрытии, обустроенном в давно не работающей железнодорожной больнице. Это предварительно. К сожалению, жертв может быть больше", – рассказал Барабаш.

Последствия​ ракетного удара по Авдеевке / фото Павла Кириленко

Будет ли принудительная эвакуация из Авдеевки

Недавно начальник Объединенного пресс-центра сил обороны на Таврическом направлении Сергей Телятицкий заявил, что, вероятнее всего, в ближайшие сроки все мирное население Авдеевки будет эвакуировано. Но говорится о добровольной эвакуации.

Начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш отметил, что, если бы в городе не было гражданского населения, то как военным было бы гораздо проще делать свою работу, так и представителям местной власти выполнять определенные задачи. Однако принудительно эвакуировать всех людей не будут.